Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность украинских пленных из «Азовстали»

Международный комитет Красного Креста опубликовали заявление, в котором сказано, что он не гарантировал безопасность попавших в плен защитников «Азовстали».

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

«Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных», - сказано в сообщении.

В МККК заявили, сотрудники комиитета не имеют доступа ко всем военнопленным, в том числе и защитникам «Азовстали».

В комитете также прокомментировали теракт в Еленовке. В МККК заявили, что поселили это место единожды - в мае, для того чтобы доставить резервуары с водой.

«Но у нас не было доступа к военнопленным, которые содержались там на индивидуальной основе – согласно методам работы МККК в местах заключения – и это продолжается», - добавили в сообщении.

В МККК также добавили, что организация выступала в роли «нейтрального посредника» для безопасного выхода военных из «Азовстали».

Напомним, что ранее ООН сообщили, что начинает расследование убийства украинских пленных в Еленовке.