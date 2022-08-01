В Украине запустили приложение для противодействия домашнему насилию

В Украине создали и запустили специальное приложение, призванное защитить женщин, страдающих от домашнего насилия.

Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская.

«Тревожная кнопка», которая позволяет передать сигнал в Национальную полицию, выглядит на смартфоне как нейтральная иконка.

По ее словам, полезная информация и контакты других служб помощи доступны только в спрятанном интерфейсе. Если женщина нажмет кнопку вызова, полиция определить ее местонахождение по геолокации, говорить что-то вслух, звоня 102, не нужно.

Название приложения специально не разглашается, чтобы его не узнали потенциальные абьюзеры. Жертвы домашнего насилия могут узнать о нем, позвонив на горячую линию 116 123 или написав в личные сообщения страницы «Розірви коло».

Приложение представили совместно с Министерством внутренних дел Украины, Национальной Полицией Украины, UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения и при поддержке Британского посольства.

Напомним, Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.