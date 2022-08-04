Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В среду, 3 августа, Сенат Конгресса США ратифицировал договор о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает Reuters.

Более двух третей Сената США одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения россии в Украину.

В поддержку членства этих стран в НАТО выступили 95 из 100 сенаторов, 1 проголосовал против. Результат легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.

«Членство Финляндии и Швеции еще больше укрепит НАТО, что является крайне актуальным на фоне российской агрессии, на фоне аморальной и несправедливой путинской войны в Украине. Путин укрепляет союз НАТО, что наилучшим образом демонстрирует мощная поддержка договора Сенатом», - заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Президент США Джо Байден заявил, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе будет способствовать укреплению коллективной безопасности и углубит трансатлантическое партнерство.

«Я с нетерпением жду подписания протоколов о вступлении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с высокоэффективными вооруженными силами, в величайшем оборонительном союзе в истории», - добавил он.

Напомним, что в Украине 81% граждан поддерживают вступление в ЕС, а 71% проголосовали бы за вступление в НАТО.