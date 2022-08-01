Более 43 тысяч николаевских школьников планируют учиться в школах дистанционно

В Николаеве 43 тысяч детей планируют с 1 сентября вернуться к учебе в николаевских школах дистанционно.

Об этом в эфире телевизионного марафона «Единые новости #UAвместе» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, по состоянию на 4 августа повреждены 49 объектов образования, четыре школы разрушены до отказа, там обрушены части зданий. Некоторые убытки невозможно сосчитать, потому что нужно строить новые здания.

— На 4 августа в городе осталось менее 10 тысяч детей, по нашим подсчетам Управления образования. Для детей, которые находятся за границей, мы организовываем обучение онлайн. По информации руководителей школ, более 43 тысяч детей планируют учиться в наших школах дистанционно, - сказал Александр Сенкевич.

В мэрии работают над тем, чтобы все учителя были снабжены ноутбуками. В частности, за государственные средства уже приобретено более 700 ноутбуков, еще 200 город получил от ЮНИСЕФ.

- То есть планируем полностью перейти на онлайн обучение, чтобы дети-николаевцы, которые находятся за границей, также могли получать образование на украинском языке, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме этого мэр добавил, что в городе с проведен и в ближайшее время будет опубликован процесс, по которому дети с оккупированных территорий Херсонской области также могут регистрироваться на обучение в украинских школах, чтобы получать образование на украинском языке.

Ранее сообщалось, что николаевские школьники начнут следующий год с онлайн-обучения.