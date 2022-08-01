В ЕС заявили, что война не повлияет на прекращение безвиза с Украиной

Полномасштабное вторжение россии не несет риска прекращения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью для «Европейской правды», обнародованном в четверг, 4 августа.

В частности, журналист спросил еврокомиссара, есть ли угроза приостановления безвиза, поскольку из-за войны Украина, возможно, уже достигла нескольких индикаторов, позволяющих поднять этот вопрос.

— Я вообще не вижу риска остановки безвизового действия. Более того, мы уже имеем единодушное решение Совета ЕС о том, что Украина становится государством-кандидатом. Мы помогаем Украине на пути вступления в ЕС, и не вижу риска того, что в результате войны появятся какие-то угрозы визовой либерализации для Украины, – сказала Йоханссон.

Также она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, потому что документы, выданные некоторыми странами, были недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.

По словам Йоханссона, ЕК настроена решить эти проблемы, и сейчас собирает информацию. В целом, правила предусматривают, что украинцы имеют право и на короткие и длительные поездки домой с возможностью вернуться обратно в Европу.

Напомним, в ООН насчитали уже более 10 миллионов украинских беженцев.