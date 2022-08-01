Пленного оккупанта, награбившего женских украшений на Киевщине, приговорили к 12 годам тюрьмы

В среду, 3 августа, Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюремного заключения военнослужащего рф из Самары Сергея Захарова за ограблении дома в Киевской области.



Об этом сообщает «Судебный репортер».

По данным следствия, 3 марта оккупант вместе с сослуживцами ограбил дом украинцев в селе Победа.

В суде Захаров полностью признал вину, согласился давать показания и был не против упрощенного рассмотрения дела без исследования доказательств. С судьей он общался через переводчика, поскольку не понимает украинского языка.

На заседании оккупант рассказал, что проникнуть в дом ему приказало командование.

«После этого мы выдвинулись с сержантом Рамазановым в дом, зашли, там все уже открыто было. Он завел нас, сказал двоих в одну комнату отправим, троих — в другую. Зашли в комнаты, нашли ноутбук. Сказал — давайте сюда. Потом фотоаппарат нашли, два жестких диска были там, тоже сказал — сюда. В шкафу были драгоценности: кольца золотые, сережки. Сказал тоже — забирайте с собой. В следующей комнате солдат нашел пневматическую винтовку, сказал — тоже забирайте. Потом вышли в другую комнату, там нашли мобильный телефон смартфон, сказал — тоже забираем. В шкафу нашли еще драгоценности — цепочки, кольца, сказал — тоже забирайте. После этого сказал: «Все, уходим». Мы вышли, пошли к командиру роты», – сказав суду Захаров.

Командиру роты оккупанты отдали все награбленное имущество, кроме драгоценностей, которые следовало держать при себе. Поэтому у Захарова уже после взятия в плен обнаружили золотые кольца с циркониевыми вставками, браслеты и серьги.

Стоимость украденных драгоценностей оценили в 13 тысяч 90 гривен. В доме, по словам оккупанта, в момент ограбления никого не было.

Людмила Белоус На заседании суда присутствовала потерпевшая жительница села Победа Людмила Белоус. Она узнала украшения, которые нашли при Захарове.



Белоус рассказала журналистам, что 1 марта оккупанты выселили ее семью из дома. Семья пошла жить к другим людям, девять дней пряталась в погребе.

После себя захватчики оставили перевернутые и заминированные дома, гранаты на столе и растяжки на кроватях. Свои вещи люди нашли в окопах, вырытых военными рф.

В суде Захаров сказал о желании попасть в списки на обмен. Потерпевшая также была не против обменять оккупанта «на хотя бы пять или десять украинских защитников».

Государственный адвокат обращал внимание суда на то, что обвиняемый признал вину, содержит малолетнего ребенка и сотрудничал со следствием. И он, и прокурор просили суд учесть раскаяние солдата рф. Однако суд не заметил «эмоциональной реакции, характерной для искреннего раскаяния» и смягчающего обстоятельства не учел.

Таким образом, оккупант Захаров получил максимальную меру наказания согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Справка.

Сергей Захаров – старшина, командир стрелкового отделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, в/ч 90600 (Самарская область).

Родился в Удмуртии в 1984 году, получил 11 классов образования, не женат, есть дочь 2020 года рождения, живет в Самаре.

28 февраля его подразделение стояло в селе Победа Броварского района.

На видео, записанном после попадания в плен, Захаров признался, что оккупантам нужно были доехать до Киева, где через четыре дня якобы должна была смениться власть. После чего им якобы обещали возвращение домой. 29 марта оккупанты отступили от Победы и направились в Новую Басань. Не дождавшись подкрепления, подразделение Захарова попало в окружение Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину, убившему мирного украинца - 15 лет вместо пожизненного заключения.