В украинской школьной программе оставили произведения русских писателей, связанных с Украиной

В рамках школьного курса «Мировая литература» украинские учащиеся продолжат изучать произведения некоторых российских писателей, творчество которых связано с Украиной.

Об этом сообщил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко, пишет «Громадське».

- Приняли решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной – либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо изображали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в учебных программах, – сказал Кононенко.

Так, в программе останутся произведения Николая Гоголя, Владимира Короленко, Анатолия Кузнецова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова (12 стульев), а также Михаила Булгакова (Собачье сердце).

Вместо российских писателей, которые будут исключены из программы, добавят европейских, американских и азиатских авторов. В то же время, по словам Кононенко, в программу не будет включаться большое количество новых произведений. Часть работ перенесут из внеклассного чтения в обязательное.

Сейчас ожидается утверждение проекта приказа Минобразования об изменениях в учебные программы разных предметов, в частности по мировой литературе. Уже с 1 сентября дети будут учиться по новым программам.