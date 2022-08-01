На границе с Польшей в очереди стоят более 300 автомобилей

На границе с Польшей в пунктах пропуска 4 августа по состоянию на 15.00 в очереди стоят 327 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Так, в ЧП Устилуг – ожидают 70 легковых автомобилей, Угринов – 30, в Рава-Русской – 30, в Краковке – 100 л/а, в Грушиве – 30, а в Шегине – 60 легковых автомобилей и семь автобусов.

В ЧП Смельница пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации. С другими странами очередей на границах нет.

Также пограничники отметили, что за сутки 3 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 83 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 42 тысячи человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, другие преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

Напомним, пункт пропуска «Краковец» с 1 августа открылся для пропуска легковых автомобилей .