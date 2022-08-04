В Минцифе впервые купили вертолет для эвакуации раненых с поля боя за средства от UNITED24 – он обошелся в 23,4 миллиона гривен

В Министерстве цифровой информации Украины приобрели вертолет для эвакуации раненых с поля боя за средства, собранные через UNITED24.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

Это спасательный вертолет МИ-2АМ-1 за 23,4 миллиона гривен. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя.

Он набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 километров.

«Благодарю вас, что продолжаете донатить! Каждый вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц», - написал Федоров.

Отметим, 17 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров по поддержке Украины.

Фандрейзинговая платформа United24 является так называемым единственным окном для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в частности по следующим направлениям: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Напомним, фонд «Вернись живым» приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью более 16 миллионов долларов.