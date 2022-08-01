В грузинском баре ввели визы для россиян – им предлагают заполнить документ с пунктами «Крым – это Украина», «Абхазия – это Грузия»

Грузинский бар в Тбилиси Dedaena Bar ввели визы для россиян.

Об этом сообщают российские пропагандистские паблики.

Для получения визы, необходимой для посещения Dedaena Bar, нужно заполнить документ. В нем, в частности, есть пункты «Крым – это Украина», «Абхазия и Цхинвалский регионы – это Грузия». Также пришедший россиянин должен согласиться с тем, что осуждает войну, которую начала россия в Украине, ему нравится фраза про русский военный корабль, и он не голосовал за путина, потому что путин – диктатор.

Помимо этого, россиянину объяснят, что не надо ко всем обращаться на русском, потому что в Грузии понимают грузинский и английский. Надо быть вежливым, не начинать политические дискуссии и не предлагать платить в рублях.

Заполнив эту анкету, россиянин может получить визу.

Напомним, В Эстонии троих мужчин приговорили к тюрьме за попытку передать дроны российской армии.