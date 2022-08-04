Amnesty International следила за позициями ВСУ и пыталась дискредитировать украинскую армию – в ответ получила жесткую реакцию властей

В четверг, 4 августа, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет под названием «Украинская военная тактика ставит под угрозу мирное население». После публикации отчета последовала реакция ряда украинских политиков.

В отчете говорится, что военные якобы базируются в жилых районах, включая школы и больницы. Такая тактика противоречит международному гуманитарному праву, ведь таким образом гражданские объекты превращаются в военные цели.

«Мы зафиксировали картину, когда украинские войска подвергают риску гражданское население и нарушают законы войны, когда действуют в населенных пунктах. Пребывание в оборонной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Amnesty International проводили свое расследование в апреле-июле в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Они изучали места, по которым россия вела обстрелы, а также опросили очевидцев и родственников погибших. По данным правозащитной организации, украинские военные наносили удары из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах указанных областей.

Amnesty International отмечает, что гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта размещаться в учебных заведениях, в которых не идут занятия, но военные — при отсутствии веских причин — не должны использовать здания, расположенные возле жилых домов.

В то же время в организации подчеркнули, что такие нарушения не оправдывают неизбирательные атаки россии, в результате которых погибли и ранены бесчисленное количество мирных жителей.

На отчет правозащитной организации отреагировали несколько украинских политиков.

Алексей Резников В частности, Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не позволит порочить армию и защитников, и назвал неадекватными попытки Amnesty International уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту.

«Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, - это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины», - заявил глава Минобороны.

По словам Резникова, это доказывают факты зверского поведения российских захватчиков: применение против мирного населения Украины всех типов оружия, кроме ядерного, убийства военнопленных, зафиксированные факты насилия женщин и детей.

«(Оккупанты, - ПН) калечат, грабят, уничтожают всё живое. Также россияне совершают геноцид украинского народа. Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали».

«Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», - подчеркнул Резников.

Михаил Подоляк В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в распространении пропаганды и дискредитации ВСУ.

Он заявил, что наибольшую угрозу для украинцев представляет российская армия. Украинские воины защищают свой народ и землю, а жизнь мирных жителей для них является приоритетом. Поэтому в прифронтовых населенных пунктах проводится эвакуация.

Подоляк отметил, что россия пытается сорвать поставки вооружения Украине и использует для этого всю сеть агентов.

«Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», - написал он в своем Twitter.

Єдине, що становить загрозу життю українців, — це 🇷🇺 армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в 🇺🇦 чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Анна Маляр Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что Украина открыта для расследования нарушений во время войны как российских военных, так и Вооруженных сил Украины.

- Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий, как агрессора, так и действий наших военных, ведущих оборонные мероприятия. Я напомню, что война в Украине идет с 2014 года и с тех пор Украина сама обратилась в Международный уголовный суд и разрешила юрисдикцию МКС на своей территории расследовать военные преступления и преступления против человечности. В отличие от россии, которая, наоборот, скрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека, — отметила Маляр.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ обороняются и по принципу достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами. Маляр также отметила, что в отчете не анализируются действия государства-агрессора.

- Когда в тексте о действиях ВСУ во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы, без учета действий вооруженного насильника. То есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно. Мы понимаем, что рф не допускает (на временно оккупированные территории) международные организации... Украина пока не только жертва такой агрессии, которую еще мир не видел, но и жертва собственной открытости. В отчете нет (информации) об условиях, в которых действует Украина, а это условия обороны, соответственно нет хронологии событий, о том, что преступление совершает рф, а Украина защищает свою землю и спасает свое собственное существование как государство, — добавила Маляр.

Напомним, что в ОП объяснили, почему решение россии о признании «Азова» террористической организацией интересно только для внутренней пропаганды рф.