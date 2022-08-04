УПЦ и Благотворительный фонд Вадима Новинского передали уже 12 автомобилей скорой помощи Николаеву и области

Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим от имени УПЦ передал Николаевской общине 7 машин скорой помощи, закупленных в странах Европейского Союза Фондом Вадима Новинского.

Автомобили переданы в город Николаев, города Очаков и Новый Буг.

Это уже вторая партия медицинского спецтранспорта, передаваемого УПЦ и Фондом николаевцам и жителям области. В общей сложности передано 12 карет скорой помощи.

- Николаевщина находится под ежедневными обстрелами, автопарк медицинского транспорта частично уничтожен. Поэтому для нас этот регион один из приоритетных при планировании быстрых поставок из зарубежья, - заявил Дмитрий Сергеев, директор благотворительного фонда Вадима Новинского.

Ранее Дмитрий Сергеев заявлял, что цель Фонда – доставить по меньшей мере 100 автомобилей в Украину. В страну уже завезен 81 автомобиль. Десятки машин поступили в больницы Николаева, Запорожье, Кривой Рог, Одессу, волонтерские организации "Центр спасения жизни", "Днепровец", одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова на формирование мобильных бригад, одна машина въехала в Северскую общину.

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, превысила 700 млн. грн.

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