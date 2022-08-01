Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза рассказал об освобождении Херсона, HIMARS и оккупантах

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, полковник Виктор Сикоза рассказал о прогнозах на дальнейшее развитие войны, как западное оружие помогает Украине и о героизме украинских военных.

Об этом сообщает «Гордон».

Он высказал свое мнение, почему россияне смогли захватить Херсон.

- Крымское направление, в частности Херсонская область, населенные пункты Херсон, Чаплынка, Геническ, Каланчак, – это было приоритетное направление для противника. На тот момент никто из нас не ожидал, что будет нанесен такой мощности ракетный, бомбовый, артиллерийский удар по нашим подразделениям. На границе с оккупированным Крымом находилось достаточное количество подразделений. Они были готовы, но не к такому количеству артсредств и авиации противника, которые тогда были задействованы. Это одна из основных причин. Сформировавшиеся ударные кулаки по всем направлениям, в пять раз превосходившие силы. Это без учета артиллерии и авиации, которые работали в тот момент по передовым позициям наших подразделений, – пояснил Сикоза.

По его словам, на войне чувство страха необходимо всем, даже воинам, поскольку помогает выживать.