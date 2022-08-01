В Киеве провели акцию в память о погибших защитниках «Азовстали» и обратились к Красному Кресту

На Софийской площади в Киеве прошла акция протеста – «Еленовка – новый Освенцим», инициированная родственниками пленных защитников «Азовстали».

Об этом сообщает «Украина Сейчас».

На площади разместили кровати, как в бараке, где были убиты россиянами украинские военные. Под этими кроватями с людьми зажгли черные дымовые шашки, символизирующие дым и пожар, от которого погибли пленные.

Участники призвали международную общественность и, в частности, Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца выполнить свои обязательства и получить доступ к пленным защитникам «Азовстали», обеспечив их безопасность в будущем.