В Киеве прощаются с Алексеем и Раисой Вадатурскими, которые погибли из-за ракетного удара россии по Николаеву

В пятницу, 5 августа, во Владимирском кафедральном соборе проходит церемония прощания с Героем Украины, генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН» Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате попадания российской ракеты 31 июля.

В связи с повышенным уровнем угроз на Юге Украины, прощание в четой Вадатурских решили провести в Киеве.

Начало церемонии прощания назначено на 13:30. У собора уже начали собираться желающие проститься с Алексеем и Раисой Вадатурскими. Внутри собора их встречает сын спругов Андрей Вадатурский.

Глава Баштанской РВА Владислав Дмитрив Первый замглавы ГСЧС Максим Грицаенко

На месте также присутствуют Николаевский городской голова Александр Сенкевич и секретарь горсовета Дмитрий Фалько.