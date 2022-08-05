Гумштаб Николаевщины передал в Очаковскую общину две тысячи продуктовых наборов, – Анна Замазеева

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05.08.2022 16:32

Две тысячи 17-килограммовых наборов от WFP с подсолнечным маслом, консервами, крупами и макаронными изделиями раздали волонтеры гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Светлые дела») внутренне перемещенным лицам и уязвимым слоям населения в г. Очаков.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева в Facebook.

С начала российского вторжения гумштаб (БФ «Светлые дела»), работающий под патронатом председателя облсовета Анны Замазеевой, расширяет пределы помощи населению. Недавно начал работать специализированный пункт выдачи гумдопомощи в городе Очаков.

«Помимо ежедневной раздачи резинопомощи в Николаеве и общинах, где ведутся активные боевые действия, постоянно пытаемся охватить как можно больше населенных пунктов нашего региона, открывая новые точки выдачи. Наша команда держит на постоянном контроле гуманитарные нужды и уже готовит для передачи ожидателям еще 2 тысячи наборов. Благодарим наших благотворителей из Всемирной продовольственной программы за помощь!», – отметила председатель облсовета.

Фотофакт