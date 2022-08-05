Гумштаб Николаевщины передал в Очаковскую общину две тысячи продуктовых наборов, – Анна Замазеева

Две тысячи 17-килограммовых наборов от WFP с подсолнечным маслом, консервами, крупами и макаронными изделиями раздали волонтеры гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Светлые дела») внутренне перемещенным лицам и уязвимым слоям населения в г. Очаков.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева в Facebook.

С начала российского вторжения гумштаб (БФ «Светлые дела»), работающий под патронатом председателя облсовета Анны Замазеевой, расширяет пределы помощи населению. Недавно начал работать специализированный пункт выдачи гумдопомощи в городе Очаков.