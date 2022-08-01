Посольство латвии в рф приостановило выдачу всех виз россиянам

Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило оформление всех виз для граждан рф.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Единственным исключением, при котором посольство выдаст визу, станет необходимость поездки на похороны кого-либо из живущих в Латвии близких родственников.

В посольстве не пояснили, с чем связано такое решение.

Стоит отметить, что Латвия еще весной 2022 года решила не выдавать россиянам туристические визы. При этом сохранялась возможность получить долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям, которые в каждом случае рассматривались индивидуально.

Власти Латвии наряду с властями Эстонии в последние недели активно призывают Евросоюз полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам рф.