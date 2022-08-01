Ринок праці потребує дизелістів, підготовкою яких займається НУК імені адмірала Макарова

Розвиток енергетичного машинобудування є стратегічно важливим для впотужнення статусу України на світовому ринку. Це аксіома, якою безупинно керуються в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, приділяючи особливу увагу підготовці фахівців за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування. Відомо, що в межах спеціальності функціонують три освітні програми, серед яких чималий інтерес скеровує на себе освітня програма «Двигуни внутрішнього згоряння».

Чим можуть зацікавити сучасну молодь двигуни внутрішнього згоряння? Відповідь на це питання згодився дати завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації кандидат технічних наук, доцент Олексій Гогоренко.

– Ми всі знаємо, що свого часу відомий інженер Рудольф Дизель сказав, що інженери можуть усе. Однак я дозволю собі перефразувати цей вислів і з цілковитою впевненістю констатувати: «Дизелісти можуть усе». Якраз це й приваблює критично мислячу молодь, адже відкриваючи сайти пошуку роботи чи сайти рекрутерських агентств, стає зрозуміло, що кожна третя вакансія може бути зайнята фахівцем, який опанував освітню програму «Двигуни внутрішнього згоряння», – наголошує Олексій Гогоренко. – Як доказ можу додати те, що випускники НУК із відповідною кваліфікацією плідно працюють на підприємствах Укроборонпрому, в проєктних і конструкторських бюро, у вітчизняних і закордонних компаніях, діяльність яких пов’язана з проєктуванням, виготовленням або експлуатацією енергетичного обладнання. Також серед наших випускників є інженери з експлуатації та обслуговування стаціонарних енергетичних установок з двигунами внутрішнього згоряння на теплових і атомних електростанціях, майстри з діагностики та обслуговування автомобільних бензинових та дизельних двигунів на станціях технічного обслуговування і сервісних центрах офіційних дилерів і, звичайно, інженери-проєктувальники на підприємствах суднобудівної галузі. Як бачите, доволі масивний простір для будівництва власної кар’єри мають дизелісти НУК, а ми як викладачі щасливі, що наші студенти реалізовуються в професії, і завдяки цій професії вони красиво крокують по життю, забезпечуючи себе також і матеріально, що не менш важливо.

Гарантом освітньої програми «Двигуни внутрішнього згоряння» в НУК імені адмірала Макарова є кандидат технічних наук, доцент Аркадій Проскурін, який запевняє, що й процес навчання на відповідній спеціальності є захопливим.

– У НУК завжди ставлять перед собою за мету підготувати висококласного фахівця. Викладачі, які забезпечують освітній процес на спеціальності 142 Енергетичне машинобудування, також переслідують аналогійну ціль, тому завжди поєднують теорію з практикою, – говорить Аркадій Проскурін. – Відтак наші студенти не просто слухають курси з теорії двигунів внутрішнього згоряння, не просто відвідують лекції з газової динаміки та агрегатів наддуву, не просто знайомляться з 3D-моделями двигунів нетрадиційних схем. Вони разом із нами, викладачами, працюють у лабораторіях, де виконують реальні задачі. Крім цього, ми їх сміливо залучаємо до наукових розробок, що виконуються на кафедрі на замовлення підприємств, установ та різних організацій. Іноді залучаємо студентську спільноту до тестування розроблених нами продуктів, наприклад, так робить мій колега Дмитро Мінчев, який є автором унікального програмного онлайн-сервісу Blitz-PRO для математичного моделювання робочого процесу, аналізу, оптимізації та дослідження дво- та чотирьохтактних двигунів внутрішнього згоряння. Загалом навчальний процес у нас відбувається динамічно, оскільки, з одного боку, підготовкою фахівців займаються метри енергетичного машинобудування НУК із колосальним досвідом, а з іншого, і молоді співробітники, які фонтанують новими ідеями. Серед них і молодий доктор технічних наук Олександр Митрофанов, а також мої колеги, які стали лауреатами премій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Тому можу підсумувати, що «Двигуни внутрішнього згоряння» в НУК сприяють якраз постійному професійному горінню, а не вигоранню. І це важливо!

Крім цього, Олексій Гогоренко та Аркадій Проскурін повідомили, що цьогорічним вступникам, які проживають на особливо небезпечних або тимчасово окупованих територіях, можна вступити до НУК за індивідуальною усною співбесідою, скориставшись квотою-2 під час участі в конкурсі. Це стосується й охочих здобути вищу освіту за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування.

Реєстрація для підтвердження пільги триває https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCNPOvSPhcj665yYIa8N5YkB0s8MAcJ3slBRSRleNVLDpM0Q/viewform