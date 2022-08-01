«Я не верю, что это случайность»: Андрей Вадатурский о гибели своего отца от российской ракеты

Сын бизнесмена Алексея Вадатурского Андрей считает, что гибель его отца не случайна.
Об этом Андрей Вадатурский рассказал журналистам после церемонии прощания со своими родителями.
– У меня есть все подозрения считать, что это не случайно. Потому что чтобы так «совпали звезды»… Не хочу объяснять пока детали. Я не верю, что это случайность, – сказал сын бизнесмена.
– Конечно, все понимали риски, и отец, и мать. Я убеждал много времени, чтобы они переехали в более безопасное место. Но отец как всегда был непреклонен в своих решениях. Он говорил, что это пример для других людей: «Если я уеду, то многие поедут, и компания не сможет работать». Он был действительно капитаном корабля до последнего мгновения. Он в субботу вечером приехал с совещания со строительными компаниями. В 5.16 вместе с матерью они погибли. Это было их решение остаться в Николаеве, так как они жили ярко всю жизнь, они не отступали до последнего момента, – рассказал Андрей Вадатурский.
Он сообщил, что вместе с командой будет продолжать дело отца.
– Это дело чести показать, что у нас бизнес последовательный, что у нас есть история передачи бизнеса, правопреемства. Я думаю, это будет один из первых примеров в Украине, когда мы сохраним компанию и покажем, что у нас может продолжаться семейное дело, – пояснил Андрей Вадатурский.