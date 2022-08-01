Во Львове медики спасли младенца, родившегося с весом 640 граммов

Во Львове за три месяца медики спасли ребенка, который родился с весом 640 граммов.

Об этом сообщили в Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Это самый маленький малыш, которого успешно выходили медики перинатального центра. Девочка родилась на 24 неделе беременности. Она провела 43 дня в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, а затем 49 дней занял этап выхаживания. Ребенок выписан с весом 2480 граммов, налажено грудное вскармливание.