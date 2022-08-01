Перед «затяжным» комендантским часом на выездах из Николаева образовались пробки, а в магазинах – очереди

Вчера, 5 августа, на выездах из Николаева образовались пробки из-за того, что горожане спешили выехать до объявления комендантского часа на два дня.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

После того, как глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о комендантском часе на протяжении всех выходных, часть жителей Николаева принялась скупать продукты питания в супермаркетах и магазинах, а часть просто решила покинуть город.

Однако в связи с тем, что на выездах функционируют блокпосты, на которых проводятся фильтрационные мероприятия, образовались пробки, в которых людям пришлось стоять от одного часа до 4-5 часов. Усугубило ситуацию то, что работники военкоматов решили раздать повести.

Также на транзитных улицах в Николаеве образовались пробки из грузовиков, которые перевозят зерно.