8-летний мальчик пел на улице в Киеве и собрал ₴64 тысячи – их используют на ремонт трофейного танка

В Киеве 8-летний Сергей из Чернигова пел на Ярославовом Валу украинские песни и собрал 64 тысячи гривен, которые передал Фонду Серия Притулы.

Видео общения Сергея Притулы с мальчиком опубликовано на странице Фонда в Facebook.

Вместе с Притулой они решили, что собранные средства пойдут на ремонт затрофеенного российского танка, который теперь будет уничтожать оккупантов.

«Как это было, смотрите это видео. Мы здесь всей командой прямо в соплях и слезах от этого молодого казака», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 10-летняя Валерия собрала 21 тысячу гривен для фонда Сергея Притулы, играя в шашки с прохожими.