Купить билеты на поезд «Укрзалізниці» можно через чат-бот в Apple Pay

«Укрзалізниця» добавила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

Об этом пишет пресс-служба «УЗ».

В настоящее время такой способ оплаты доступен 264 тысячам украинцев, зарегистрированных пользователями чат-бота. В то же время Apple Messages доступен для пользователей и бизнесов во всем мире на 1,65 миллиардах устройств Apple и интегрирован с приложением «Сообщения», а также нативными функциями и сервисами iOS.

Для запуска Apple Messages достаточно нажать иконку «Сообщения» на сайте «Укрзалізниці». Мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или для общения с оператором службы поддержки.

После приобретения билета, его можно добавить в бумажник Apple Passkit. Также в чат-боте доступна служба поддержки.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с компанией Middleware (США) при поддержке платежного партнера – Visa. Corezoid сертифицирован компанией Apple в качестве Messages Service Provider (MSP) для регистрации бизнесов в Apple Messages для бизнеса.

Помимо Apple Messages, бот-платформа Corezoid поддерживает работу с Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events и другими платформами с открытыми API.

Напомним, в поездах «Укрзалізниці» заработает интернет от Starlink.