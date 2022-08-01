У берегов Новой Гвинеи дайвер снял большую медузу – она может быть представителем нового вида

Водолаз Дориан Борчердс запечатлел необычную с виду медузу у побережья Папуа-Новой Гвинеи.

Видео с морским жителем вызвало интерес у исследователей, пишет The Guardian.

Дайвер отметил, что за 20 лет погружений с аквалангом он видел медуз всего 3-4 раза. Так что этот случай поразил ныряльщика и мужчина запомнил животное до мельчайших деталей.

- Медуза имеет необычные отметки. Она немного больше футбольного мяча и довольно быстро плавает , – описал Дориан.

Он послал видео также своей дочери, чтобы она помогла идентифицировать беспозвоночное морское создание.

Ей это не удалось, однако через полчаса дайвера позвонила морская биология Лиза-Энн Гершвин из Австралийской морской консультативной службы «Стингер».

Ученая предположила, что это та же медуза, пойманная на Большом Барьерном рифе в мае 1997 года. Исследователи тогда поймали и выучили животное. Ее назвали Chirodectes maculatus.

Однако когда ученые сравнили видео Дориана с архивным, пришли к выводу, что вероятно дайвер видел новый вид медуз.

Профессор Кайли Питт из Университета Гриффит, которая специализируется на медузах, отметила, что медуза у берегов Новой Гвинеи действительно может быть новым видом, однако это невозможно подтвердить только за видео.