Президент Зеленский ввел новую награду «За оборону Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новую награду «За оборону Украины».

Соответствующий Указ №559/2022 о награде Президента Украины опубликован на сайте Главы государства.

В документе указано, что отличие установлено в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4 и 12 Закона Украины «О государственных наградах Украины».

Соответствующим отличием будут награждать:

- военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, других образованных соответственно в законы Украины военных формирований, сотрудников разведывательных органов, прокуроров, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных лиц таможенных органов, работников Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных общин, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной аг эссией российской федерации против Украины;

- работников центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересам государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины;

- лиц, осуществлявших волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавших выполнению задач, связанных с обеспечением осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины.