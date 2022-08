Матери и дочери, которые лишились ног из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска, сделали протезирование в США

Мать и ее дочь, которые лишились ног в результате ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в США проходят процедуру протезирования. Пока для них создали учебные протезы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В апреле россияне попали ракетой в вокзал Краматорска. В результате удара пострадала семья Степаненко – мать Наталья с 11-летними сыном Ярославом и дочерью Яной. Женщине оторвало ногу, дочери – обе, сын чудом не пострадал. После месячной реабилитации во львовской больнице их эвакуировали в США. Сейчас мать с дочерью проходят первый этап протезирования в Калифорнии.

По словам мэра, для них создали учебные протезы в рамках программы The Right to Walk Foundation. Наталья и Яна уже учатся делать первые шаги.

«Яна была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушима!» – с восторгом говорит о своей пациентке реабилитолог Питер Херш.

Он занимается с Натальей и Яной чуть ли не каждый день.

Врач отмечает, что этот процесс реабилитации будет длительным – минимум год, который семья проживет в США.