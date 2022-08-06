Матери и дочери, которые лишились ног из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска, сделали протезирование в США

Мать и ее дочь, которые лишились ног в результате ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в США проходят процедуру протезирования. Пока для них создали учебные протезы.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
В апреле россияне попали ракетой в вокзал Краматорска. В результате удара пострадала семья Степаненко – мать Наталья с 11-летними сыном Ярославом и дочерью Яной. Женщине оторвало ногу, дочери – обе, сын чудом не пострадал. После месячной реабилитации во львовской больнице их эвакуировали в США. Сейчас мать с дочерью проходят первый этап протезирования в Калифорнии.
По словам мэра, для них создали учебные протезы в рамках программы The Right to Walk Foundation. Наталья и Яна уже учатся делать первые шаги.
«Яна была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушима!» – с восторгом говорит о своей пациентке реабилитолог Питер Херш.
Он занимается с Натальей и Яной чуть ли не каждый день.
Врач отмечает, что этот процесс реабилитации будет длительным – минимум год, который семья проживет в США.
«Им уже помогли найти дом и купить страхование. После завершения протезирования Степаненко вернутся в Украину. Надеются, что к тому моменту войны уже не будет. Но по возвращении им потребуются консультации врачей: этого требует сложный и длительный процесс протезирования», – добавил Садовый.