В Запорожской ОВА посоветовали жителям запастись дровами и топливными брикетами: «Из-за вторжения россии зима будет сложной»

Из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 годов в Запорожской области будет самым сложным.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух.

«Из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении домов, частному сектору, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, с учетом ситуации, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива», - говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА также отметил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно захваченных территориях крайне тяжелая. Ведь враг перебил электросети и газопроводы. В ЗОВА надеются обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

«Тяжелая ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных учреждений, в строительстве резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым. Мы должны перестраховаться на все случаи. Но, вместе с тем, мы все выдержим, переживем трудные времена и обязательно победим», - отметил Старух.

Напомним, Кабмин готовит эвакуацию жителей Донетчины – из-за войны регион остался без газа и отопления.