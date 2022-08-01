В Николаеве простились с николаевским аграрием Алексеем Вадатурским и его супругой

В Николаеве прошла церемония прощания с Героем Украины, Генеральным директором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Церемония прошла в закрытом режиме из-за военных угроз.

«Из-за повышенного уровня угроз во время военного времени, погребение прошло в Николаеве без анонса и огласки, однако это не помешало отдать все надлежащие почести Алексею и Раисе Вадатурским. Именно в Николаеве они жили и работали, воспитывали сына и внуков, основали и строили свое предприятие, известное далеко за пределами Украины, и оставались со своей командой до последнего вздоха», - пишут в сообщении.

На предприятии отмечают, что глубоко тронуты гибелью Алексея Вадатурского.

«Эта потеря до глубины души поразила каждого «нибулоновца», причинила боль и печаль многим николаевцам, украинцам и партнерам компании по всему миру. Память об Алексее Афанасьевиче и Раисе Михайловне будет жить вечно в наших сердцах, будет звучать эхом лучших воспоминаний, сотен узнаваемых цитат и историй о них.

Все работники нашего предприятия в разное время благодарны основателю и генеральному директору ООО СП «НИБУЛОН» Алексею Вадатурскому за созданные рабочие места и бесценный опыт, которым он всегда искренне делился, за поддержку и заботу, за силу духа и непрерывное движение вперед ради каждого из нас. Ведь благодаря Алексею Афанасьевичу наш многотысячный коллектив стал настоящей семьей. Для всех он был примером несокрушимости, волевой решительности к воплощению самых амбициозных идей по развитию компании и родной Украины.

Объединенный этой потерей коллектив компании «НИБУЛОН» будет без устали воплощать дальновидные идеи и наработки Алексея и Раисы Вадатурских в светлую память о них».