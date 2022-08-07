«Очень красноречивое молчание»: Зеленский упрекнул Amnesty International в том, что они проигнорировали террор оккупантов на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International, которые молчат о ядерном терроре российской армии.

Об этом идет речь в вечернем обращении Президента.

Он отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС обострилась, оккупанты используют ее для террора, но «правозащитники» из Amnesty International это почему-то не волнует.

«К сожалению, имеем значительное обострение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Российские террористы стали первыми в мире, кто использует для террора крупнейшую в Европе атомную станцию. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы. Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека… почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации», - сказал Зеленский.

Напомним, обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).

В итоге Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о минировании электростанции.

В свою очередь, в «Энергоатоме» предостерегают, что российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.