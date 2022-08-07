Парамедик «Тайра» пообщалась по телефону с принцем Гарри: «Он вдохновил меня продолжать борьбу»

Парамедик Юлия Паевская (позывной – «Тайра») пообщалась по телефону с принцем Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, она участвует в «Играх непокоренных» в составе украинской делегации, а принц Гарри является инициатором проведения этих соревнований.

Герцог Сассекский позвонил ей через неделю после того, как ее освободили из российского плена. Она сказала, что он «решительно и искренне» говорил о войне.

«Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас», - сказала парамедик.

По словам Тайры, пока она находилась в плену у российских оккупантов, ее 19-летняя дочь вместо нее соревновалась в стрельбе из лука. Девушка завоевала бронзовую медаль и рассказала о судьбе своей матери совету «Игр непокоренных».

«Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после «Игр непокоренных» русские перестали допрашивать и пытать меня. Я думаю, распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня», - отметила Тайра.

Напомним, парамедика Юлию Паевскую («Тайру») обменяли на сына Мурада Саидова Адама. Саидов-старший с 2014 года представляет в Крыму интересы главы Чечни рамзана кадырова.