«Зерновой коридор» заработал на выход и вход: В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков сообщил, что 6 августа впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S под флагом Барбадоса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям Президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что «зерновая инициатива» – это безопасная и главное выгодная бизнес-возможность судовладельцев вернуться в украинские порты», - написал Кубраков.

По его словам, Украина делает все возможное, чтобы наши порты могли принимать и обрабатывать гораздо больше судов.