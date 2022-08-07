«Зерновой коридор» заработал на выход и вход: В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков сообщил, что 6 августа впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S под флагом Барбадоса.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям Президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что «зерновая инициатива» – это безопасная и главное выгодная бизнес-возможность судовладельцев вернуться в украинские порты», - написал Кубраков.
По его словам, Украина делает все возможное, чтобы наши порты могли принимать и обрабатывать гораздо больше судов.
«В частности, мы планируем уже через 2 недели выйти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн. тонн сельскохозяйственной продукции. Достичь этого также поможет практическое присоединение уже на следующей неделе к «зерновой инициативе» нашего крупнейшего порта – «Южный». Несмотря на промежуточные успехи в деблокированных портах, мы продолжаем активно наращивать перевалку в Дунайских портах, которые с февраля стали одними из главных спасателей украинских экспортеров. Мы учитываем все сценарии, не возлагая чрезмерные надежды на «зерновой коридор». Работаем на Победу», – резюмировал министр инфраструктуры.