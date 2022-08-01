Отчет Amnesty International – российская пропаганда, – The Times

Скандальный отчет международной правозащитной организация Amnesty International «Украинская военная тактика ставит под угрозу мирное население» назвали пропагандой рф.

Об этом сообщает The Times.

По словам издания, юридические обязательства согласно Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны - «это совсем не то, что обвинять и очернять жертв агрессии, чем занимается Amnesty».

«Неудивительно, что украинский офис группы, с которым не консультировались, осудил эти предполагаемые выводы, в то время как российское посольство в Лондоне охотно их воспроизвело», - сказано в материале.

The Times отмечает, что украинские защитники базируются в гражданских районах, потому что российские оккупанты атакуют именно их. Этот метод россиян уже известен по боевым действиям в Чечне и Сирии и в Украине.

«Украинские силы смело противостоят этим захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским лицам покинуть опасные районы», - говорится в статье.

Также отмечается игнорирование Amnesty реалий военных действий и неправильное понимание содержания международного права.

Журналисты также напомнили, что ранее эта правозащитная группа уже унизила себя перед кремлем, отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, прежде чем поспешно упразднить это решение после шквала международной критики.

«Очевидно, Amnesty ничего не вынесла из этого фиаско. Генеральный секретарь Агнесс Калламар пожаловалась, что группу раскритиковали в социальных сетях, будто это она была какой-то обиженной стороной, и что ее легкомысленный фельетон об Украине имеет статус священного писания», - отмечает The Times.

Издание подчеркивает, что хотя в какой-либо серьезной неправительственной организации Калламар уже ушла бы в отставку, никакие средства не смогут спасти репутацию Amnesty.

«Когда уважаемая гуманитарная организация Amnesty теперь демонстрирует жалкое безразличие к гнету. Проявив свою мягкость к преступности и мягкость по отношению к фашизму, она должна иметь порядочность уйти со сцены», - считают авторы The Times.

Напомним что Amnesty International опубликовала отчет 4 августа - в ответ получила жесткую реакцию властей.