В Николаеве, который страдает от обстрелов, живут родители предателя, который служил на крейсере «москва»

Бывший житель Николаева Дмитрий переехал в Крым, где окончил Нахимовское военно-морское училище в Севастополе и впоследствии начал службу в Черноморском флоте россии. Военный моряк служил на «легендарном» крейсере «москва», несмотря на то, что именно с этого корабля наносились удары по городу Николаеву. В то время в нашем мирном городе жили его родители.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

По словам матери Дмитрия, Елены Дмитриевны, ее сын твердо решил переехать в Крым еще будучи 17-летним юношей.

– Сейчас да, он в Крыму. Но вот сам родом из Николаева, - рассказала она. – Когда в 2014 году все началось, то мы просили его: Дима, приезжай домой! Он ответил, что не может приехать – у него есть девушка. Потом он женился, появилась семья, – рассказывает мать. – Это его выбор, а наш крест.

Ранее Дмитрий служил в ВМС Украины, в том числе на кораблях «Донбасс», «Славутич». В Черноморском флоте россии он нес службу на ракетном крейсере «москва».

– Вот нам ничего такого не говорил. Но вот живой, – рассказывает Елена Дмитриевна.

Следует отметить, что отец военного, Виктор Александрович, участвовал в построении военного корабля. Он считает, что именно «москву» для службы сын мог выбрать, связывая корабль с Николаевом.

– У меня даже есть фото, как мы спускали корабль со стапеля, а мы на носу в этот момент стояли. Этот корабль был как кусочек Николаева, – подчеркнул он.

Во время диалога супруги резко осудили войну России против Украины и развенчали мифы вражеской пропаганды, в частности о преследовании русскоязычных.

– Это все бред! Мы на русском разговариваем и нас никто не ущемляет. Куда бы мы не пошли, никто никогда не заявляет «разговаривайте только на украинском языке». Мы умеем разговаривать на государственном языке, но никто, повторюсь, нас не ущемляет, - рассказала местница.

Елена Дмитриевна также резко осудила войну и в очередной раз призвала россиян ее прекратить.