Из одесских портов вышли еще четыре судна с украинским зерном

В воскресенье, 7 августа из портов «Одесса» и «Черноморск» вышел уже второй караван с украинским продовольствием.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Уточняется, что три судна из вышли из Черноморска и еще одно из Одессы. На борту балкеров MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND находится почти 170 тысяч тонн агропродукции.
«После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц», - сказано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве заявили, что в в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации экспорта порт «Южный».
«Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц», – прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.
Суда с украинским продовольствием направляются в порты Италии, Китая и Турции.
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