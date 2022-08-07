«Николаевводоканал» будет ремонтировать сети в Заводском районе, поэтому некоторые дома до 18:00 будут без воды

В Заводском районе специалисты КП «Николаевводоканал» будут производить ремонт водопроводной сети. Поэтому ориентировочно до 18 часов без водоснабжения будут жители некоторых домов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Да, воды не будет в следующих домах:
- по улице Белая от Киевской до Карпенко;
- по улице Карпенко от Белой до Курортной;
- по улице Курортная от Карпенко до Озерной;
- по улице Озерная от Курортной до Лазурной (перекресток с круговым движением);
– от улицы Лазурная до Киевской.
На предприятии обещают сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть комфорт.