«Николаевводоканал» будет ремонтировать сети в Заводском районе, поэтому некоторые дома до 18:00 будут без воды

В Заводском районе специалисты КП «Николаевводоканал» будут производить ремонт водопроводной сети. Поэтому ориентировочно до 18 часов без водоснабжения будут жители некоторых домов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Да, воды не будет в следующих домах:

- по улице Белая от Киевской до Карпенко; - по улице Карпенко от Белой до Курортной; - по улице Курортная от Карпенко до Озерной; - по улице Озерная от Курортной до Лазурной (перекресток с круговым движением); – от улицы Лазурная до Киевской.

На предприятии обещают сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть комфорт.