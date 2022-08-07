«Николаевводоканал» будет ремонтировать сети в Заводском районе, поэтому некоторые дома до 18:00 будут без воды

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07.08.2022 11:46

В Заводском районе специалисты КП «Николаевводоканал» будут производить ремонт водопроводной сети. Поэтому ориентировочно до 18 часов без водоснабжения будут жители некоторых домов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Да, воды не будет в следующих домах:

- по улице Белая от Киевской до Карпенко;

- по улице Карпенко от Белой до Курортной;

- по улице Курортная от Карпенко до Озерной;

- по улице Озерная от Курортной до Лазурной (перекресток с круговым движением);

– от улицы Лазурная до Киевской.

На предприятии обещают сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть комфорт.

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