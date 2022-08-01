«У них горят склады, командные пункты, а генералы отказываются переходить за Днепр»: Ким рассказал о перспективах наступления россиян на Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ситуация в регионе напряженная, но контролируемая. Поэтому не может идти речь о возможном наступлении россиян на Николаев, ведь украинские защитники постепенно отвоевывают Херсонщину и уничтожают составы и командные пункты россиян.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью «Главкому».

Ким отметил, что с начала войны россияне делали массовые вбросы, что «на Николаев движется колонна из 200 танков», чтобы люди и местные власти с военным руководством начали паниковать и эвакуироваться, однако это не работало тогда, и тем более не сработает сейчас.

«Наша линия фронта очень растянутая, военные что-то планируют и понимают ситуацию по силам россиян. Ситуация напряженная, но контролируемая. Поэтому можно говорить об отражении возможного наступления или нашем контрнаступлении, но ни в коем случае не об эвакуации. Считаю, что этот нарратив сейчас разгоняет больше россия, чем мы. В начале войны у россиян была тактика вбросов, по типу «на Николаев движется колонна из 200 танков». Они рассчитывали, что мы все испугаемся и будем эвакуироваться. И руководство, и военные… Но эта тактика уже не работает, потому что она была понятна с самого начала. Обмануть нас сейчас невозможно», – объяснил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что позиции оккупантов находятся далеко от Николаева, поэтому их наступление невозможно. Для этого им сначала нужно отвоевать земли, которые уже освободили ВСУ, но пока им будет очень трудно отвоевать даже села.

«Я не военный эксперт как Арестович, но понимаю, что если они продвигаются по 200 метров или километр в день, то представьте, сколько времени им понадобится, чтобы продвинуться на 30 км. И это при лучших для них условиях – если у них все будет работать, а у нас нет. Им все равно минимум месяц к нам уходить. Вспомните, сколько дней стоял Мариуполь, а у Николаева даже ландшафт для обороны лучше. Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же, в первую очередь, россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то «победу». Ибо разумно перед тем как делать следующие шаги, завершить хоть что-нибудь. А сейчас наоборот – мы потихоньку отвоевываем Херсонскую область. Как россияне вообще могут наступать, когда у них горят составы, командные пункты, а генералы отказываются переходить за Днепр?» – уверен Ким.

Напомним, Замазеева заявила, что слухи о «скором наступлении» на Николаев не подрывают дух горожан.