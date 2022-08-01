В Украине осталась только одна область, в которую не прилетали российские ракеты

Черновицкая область остается единственным регионом Украины, которая не подверглась вражеским ракетным обстрелам с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

Отмечается, что больше всего от российских снарядов пострадали Донецкая и Луганская области. Донетчину обстреляли более 3 тысяч раз, Луганщину – 4 тысячи раз. На третьем месте - Николаевская область, которую обстреляли около 700 раз.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался в тройке городов, которые российская армия чаще всего обстреливала с начала полномасштабного вторжения.