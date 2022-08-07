Николаевщина среди лидеров по подготовке к отопительному сезону, но помешать может поврежденная обстрелами россиян инфраструктура

Несмотря на то, что Николаевская область - это военный регион, он входит в тройку лучших по темпам подготовки к отопительному сезону.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Несмотря на то, что мы военный регион, на данный момент мы входим в тройку лучших по темпам подготовки к отопительному сезону. Нас хвалят. Отопительный сезон – это, по сути, постоянная цена на газ и возможность его поставлять. Для нас единственная проблема – возможное повреждение инфраструктуры, а все остальное готово. Если в Украине будет отопительный сезон, то и у нас он будет», – рассказал он.

Также он добавил, что 50-70% работников критических звеньев сейчас на местах, хотя, конечно, есть и те, кто уехал, в частности, женщины. Отказываются от дальнейших контрактов специалисты по пенсионному возрасту. Но в общем-то рабочих рук хватает.

Напомним, Сенкевич рассказал о проблеме с отоплением в Николаеве – на зиму могут отселить жильцов из поврежденных домов.