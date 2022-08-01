Оккупанты на Херсонщине планируют учредить «местные» автомобильные номера

В Херсонской области оккупанты планируют отменить украинские автомобильные номерные знаки и внедрить «местные».

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВО.

Местные жители, оставшиеся на территории временно оккупированной области, сообщают, что оккупанты назвали код региона - 184.

Кроме того, сообщается, что оккупанты вместе с коллаборантами неоднократно угоняли автомобили у граждан Украины, а также у предприятий и компаний. Недавно были украдены шесть транспортных средств, принадлежащих компании одного из мобильных операторов, и три баржи, стоявшие в затоне.

Напомним, что ранее в купанты в Херсоне решили вывести из обращения «непривлекательную» гривну.