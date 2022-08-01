Известная голливудская актриса приехала в Киев и посетила раненых детей в «Охматдете»

Американская актриса Джессика Честейн посетила Киев и детскую больницу "Охматдет", а также встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

«Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!» – отметил Зеленский.

Утром Честейн посетила детскую больницу «Охматдет», где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей.

Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в «Охматдете», пишет Суспільне.

Напомним, Честейн известна по фильмам "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", "Игра Молли", "Глаза Тамми Фэй". За игру в последнем фильме Честейн получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль.