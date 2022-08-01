Еще два судна с зерном должны выйти из украинских портов

Сухогрузы Arizona и Sacura с зерном выйдут в понедельник, 8 августа, из портов «Черноморск» и «Пивденный».

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Два судна с зерном должны выйти из украинских портов 8 августа. Прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona зерновым коридором согласовал Совместный координационный центр», – отметил Братчук.

Судно MV Sacura с грузом в 11 тысяч тонн сои возьмет курс на Италию. Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонн кукурузы.

Напомним, что «зерновой коридор» заработал на выход и вход: в Украину 6 августа впервые с начала войны прибыло судно под загрузку.

1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, из Одесского порта отбыло судно, загруженное украинским зерном.