Некоторые николаевцы сегодня останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ

Бригады КП «Николаевводоканал» в понедельник, 8 августа, будут ремонтировать водопроводную сеть. Поэтому по ряду адресов уже прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Да, воды до не будет по следующим адресам:

- до 18 часов по улице Александра Янаты от улицы Троицкой до улицы Электронная. - до 18 часов по улице Привольная. - до 15 часов по улице Космонавтов 66, 68а, 68б, 70, 71. – по улице Николаевская 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36. - по улице Театральная 21, 49, 49/1, 49/2, 51, 51а, 51/1.

Сегодня для ремонта внутридомовых сетей работниками ЖЭКа без воды будут жители по улице Лазурная, 30.