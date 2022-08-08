В Славянске в этом году не будет тепла в домах – систему отопления консервируют, чтобы легче восстановить ее после войны

В Славянске не будет отопительного сезона, коммунальные службы занимаются консервацией коммуникаций, а руководство города призывает местных жителей эвакуироваться.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Он поздравил с началом новой недели и сообщил, что ночь прошла спокойно, однако это не повод забывать об эвакуации.

Также Вадим Лях рассказал, что управляющие компаний продолжают подготовку многоэтажного жилищного фонда к зиме.

— Сливают воду, консервируют систему отопления. Некоторые уже справились на 100%. Остальные еще в процессе. Суть одна – отопительного сезона не будет. И это тоже требует тщательной подготовки. Чтобы в послевоенном будущем жители смогли спокойно проводить зиму в своих теплых квартирах. А пока – да, – сообщает городской голова.

Напомним, что Николаевщина среди лидеров по подготовке к отопительному сезону , но помешает может стать поврежденная обстрелами россиян инфраструктура.

А в Запорожской ОВА посоветовали жителям запастись дровами и топливными брикетами: «Из-за вторжения россии зима будет сложной».