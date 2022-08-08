В Николаеве коммунальщики принялись расчищать дождевые колодцы от мусора и опавших листьев

Бригады ЭЛУ автодорог работают над очисткой проблемных дождевых колодцев по Николаеву.

Об этом сообщает пресс-служба города.

«Сильный дождь в выходные и большое количество опилок с листьями быстро забили решетки колодцев и уменьшили пропускную способность системы. В связи с большим объемом грязи и мусора, к очистке приобщены несколько единиц техники», - говорится в сообщении.