В Николаеве коммунальщики принялись расчищать дождевые колодцы от мусора и опавших листьев

прочтения: 182
08.08.2022 12:08

Бригады ЭЛУ автодорог работают над очисткой проблемных дождевых колодцев по Николаеву.

Об этом сообщает пресс-служба города.

«Сильный дождь в выходные и большое количество опилок с листьями быстро забили решетки колодцев и уменьшили пропускную способность системы. В связи с большим объемом грязи и мусора, к очистке приобщены несколько единиц техники», - говорится в сообщении.

После завершения работ в районе проспекта Центрального угол улицы Гражданской, бригады начнут очищать систему дождевой канализации по центральным улицам города.

Фотофакт