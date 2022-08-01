На облтеплоэнерго предупредили николаевцев о возможных проблемах во время отопительного сезона и посоветовали минимизировать теплопотери

Отопительный сезон 2022-2023 годов в условиях полномасштабной военной агрессии со стороны рф не обещает быть легким. Кроме качественной подготовки к отопительному периоду котельных и тепловых сетей теплопоставщиком и внутридомовых систем управляющими компаниями/ОСМД/ЖЭКами, позаботиться о тепле в домах стоит и непосредственно самим горожанам.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».

Речь идет об элементарных правилах минимизации теплопотерь в квартирах, чтобы с наступлением холодов каждый николаевец в городе был в теплом доме.

– Позаботьтесь, чтобы окна и подоконники не пропускали тепло. Это, кстати, касается не только квартиры, но и подъезда. – Внимание следует также уделить входной двери, ведь их уплотнение со временем изнашивается и соответственно в квартиру попадает холодный воздух. – Обратите внимание на балкон и лоджию. Проверьте и закройте щели, чтобы уменьшить возможные теплопотери. – Дайте дорогу теплую! Разнообразная мебель, длинные плотные шторы или жалюзи, расположенные перед радиаторами, могут поглощать около 20 % тепла, поэтому лучше освободите место перед батареями. – А вот короткие жалюзи или шторы помогут сократить потери тепла на 8-15%, выходящее через стекло. – Также заметьте, что радиаторы часто устанавливают под окном, близко к наружной стене, из-за чего греется. Предотвратить такие нерациональные теплопотери можно оклеив стену за батареей теплоотражающим экраном/ фольгой и т.д., тогда тепло будет уходить в квартиру. – Обязательно тщательно очищайте радиаторы от пыли. Кстати, многолетние слои краски на чугуне также уменьшают теплоотдачу.