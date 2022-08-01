В николаевской станции переливания заканчиваются запасы крови: «Крайне необходима ваша помощь»

В Николаеве в связи с длительным комендантским часом Станция переливания крови не могла принимать доноров выдача крови продолжалась, как и обстрелы города и области, что привело к значительному уменьшению запаса крови.

Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале.

Станция переливания крови ожидает во вторник, 9 августа, николаевцев, имеющих группы крови I(+), II(-), III(), III(-), IV(+) и IV(-).

Отмечается, что особенно это касается обладателей групп крови ІІ(-) и ІІІ(-), а также тромбоциты I(+).

В станции переливания напомнили, что донор при себе должен иметь паспорт.