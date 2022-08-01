В николаевской станции переливания заканчиваются запасы крови: «Крайне необходима ваша помощь»

В Николаеве в связи с длительным комендантским часом Станция переливания крови не могла принимать доноров выдача крови продолжалась, как и обстрелы города и области, что привело к значительному уменьшению запаса крови.
Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале.
Станция переливания крови ожидает во вторник, 9 августа, николаевцев, имеющих группы крови I(+), II(-), III(), III(-), IV(+) и IV(-).
Отмечается, что особенно это касается обладателей групп крови ІІ(-) и ІІІ(-), а также тромбоциты I(+).
В станции переливания напомнили, что донор при себе должен иметь паспорт.
«Очень надеемся на вашу помощь! Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется. В это тяжёлое время мы с вами тоже на передовой, только мы боремся с болезнями, ранениями и вы, подарив частичку себя, спасаете кому-то жизнь», - подчеркнули в сообщении.