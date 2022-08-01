Начальник николаевской полиции через полгода оправдался за информацию о своем побеге из города – якобы его оклеветали «коллаборанты»

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет утверждает, что информацию о его бегстве из города в начале полномасштабной войны распространяют коллаборанты. По словам Шайхета, он вместе с коллегами в Николаеве проверял документы у граждан на улицах.

Об этом Шайхет сказал в эфире телеканала "НИС-ТВ".

Напомним, что 4 марта начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков («Маршал») сообщил, что Шайхет покинул город, когда в нем отражали атаки оккупантов.

«Николаев. Был там у вас такой начальник главка милиционер Шайхет, который доил там всех и не помогал простым гражданам. Так и получилось, враг пришел, Шайхет с**ался» (сбежал), - написал Жуков.

Шайхет считает, что тогда «Маршалу» предоставили недостоверную информацию.

– По моему мнению его (Жукова) ввели в заблуждение. Он, не проверив указанную информацию, выложил ее в Facebook. По этому поводу мы с ним не общались. Пока я не смотрел, но говорят, что указанной публикации нет. Но хочу сказать, что ряд телеграмм-каналов, информационных ресурсов распространяют информацию о том, что начальника полиции области не было на месте. На мой взгляд, это люди больше коллаборанты, это они распространяют исключительно для того, чтобы упал дух николаевских полицейских. Если руководителя нет, каждый полицейский будет думать, а где его руководитель.

– На тот период времени меня, моих заместителей легко было увидеть на улицах в городе, где мы ходили, проверяли документы у подозрительных лиц. Люди даже не понимали, что высшее руководство полиции области у них проверяет документы… Указанный факт полностью не соответствует действительности, - сказал Шайхет.

Также он сказал, что в начале войны полицейские буквально жили на работе, в отделениях и управлениях.

Напомним, что о бегстве одного из руководящих силовиков Николаева рассказывал и генерал Дмитрий Марченко. Его фамилию Марченко не называл. Марченко говорил, что пригрозил расстрелом покинувшему город силовику, который затем вернулся.