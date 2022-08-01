«Чей Херсон»: Booking заблокировал аккаунт российской блоггерши, которая в Австрии пыталась насмехаться над украинками

Российская блоггерша Юлия Прохорова (Чернышева), проживающая в Германии, поплатилась отпуском в Австрии после того, как на камеру пыталась насмехаться над украинками.

Видео она разместила в своем Telegram-канале.

Прохорова выложила видео, на котором она преследует двух украинок по улице и выкрикивает реплики в поддержку захватнической войны россии против Украины

– Девушки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину, - говорила она, смеясь.

Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день россиянка обнаружила, что ее аккаунт на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.

– Я покраснела от шока. Как только мне пришло уведомление на почту от приложения, что мой резерв отменен… Что, б***ь, довольны, н****?! Вы, б***ь, мне испортили мне весь отпуск, – рассказала блогерша на видео, вытирая слезы.

Девушка выразила удивление тем, что все это произошло «только» потому, что она заявила, что готовится референдум.

Напомним, в апреле в столице Швеции Стокгольме у российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику , а на украинку, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уволили с работы.