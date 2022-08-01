Зеленский лишил президентской стипендии известного фигуриста, который выступал в россии во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко за выступления на территории страны-агрессора после начала полномасштабной войны.

Об этом сказано в указе №567/2022, опубликованном на сайте Офиса Президента.

В июле 2022 года спортсмен выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек» в Сочи, несмотря на развязанную россиее войну против Украины. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

«Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Зеленский лишил президентской стипендии украинскую гимнастку и ее тренера.

Справка

Виктор Петренко (родился 27 июня 1969 в Одессе) — советский и украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира (1992), трёхкратный чемпион Европы (1990, 1991, 1994), чемпион мира среди юниоров (1984).