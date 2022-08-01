«Я предупреждал по-хорошему»: Ким заявил, что в Николаеве усилят контроль на дорогах из-за роста нарушений ПДД военнослужащими

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об усиленном контроле на дорогах Николаева из-за увеличения количества нарушений ПДД. В первую очередь мероприятия направлены на военнослужащих.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Ночь прошла спокойно, спасибо Святому Николаю. Что хочу сказать – у нас две недели будет отработка Правил дорожного движения, в первую очередь нашими Вооруженными силами, потому что увеличилось количество нарушений. Я предупреждал по-хорошему. Две недели полиция совместно с ВСП будет отрабатывать, – сказал Ким.

Напомним, что ранее глава Николаевской ОВА уже пригрозил военнослужащим наказаниями за нарушения ПДД и призвал соблюдать порядок на дорогах.

Еще напомним, как в центре Николаева произошло серьезное ДТП – погиб военный, несколько человек получили травмы.